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Україна приєднається до зони роумінгу ЄС, – фон дер Ляєн

Ольга Денисяка

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Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Про це вона оголосила у своєму щорічному зверненні «Про становище Союзу» в Європарламенті, повідомляє Європейська правда.

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», – сказала вона.

Після Ради асоціації Україна-ЄС за підсумками засідання 5 вересня ЄС підкреслив своє зобов’язання вивчити можливості для довгострокової домовленості про скасування плати за роумінг між ЄС та Україною.

24 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС.

У квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною. Представниця ЄК Катарина Матернова зазначала, що це може бути однією з перших підвалин для майбутньої угоди щодо роумінгу між Україною та ЄС.

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