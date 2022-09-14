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СБУ ідентифікувала шістьох колаборантів на Херсонщині

Андрій Котенський

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СБУ ідентифікувала нових колаборантів, які вступили до окупаційного «МВД РФ» на Херсонщині.

Псевдоутворення виконує завдання кремля щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів. Злочинні дії відбуваються через масові репресії, переслідування і незаконні затримання громадян.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей.

Наразі за матеріалами СБУ повідомлено про підозру у колабораційній діяльності таким «посадовцям» окупаційного органу:

▪️ Фролов Є.Л. – начальник відділу боротьби з організованою злочинністю;

▪️ Яременко А.О. – заступник начальника тренінгового центру;

▪️ Чернушенко В.В. – начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

▪️ Приходько В.А. – заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення;

▪️ Трепетін В.В. – старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи;

▪️ Мазилкін М.Р. – оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб.

Співробітники Служби безпеки зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності за злочини проти України.

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