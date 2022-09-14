Росіяни вбили понад 160 українців на робочих місцях

З початку повномасштабної війни унаслідок бойових дій на робочих місцях постраждали 555 українців. З них – 163 загинули. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

За даними Фонду, під час виконання трудових обов’язків зафіксовані постраждалі у:

Києві– 97 постраждалих, 32 загиблих;

Миколаївській області– 69 постраждалих, 26 загиблих;

на Дніпропетровщині– 53 постраждалих, 11 загиблих;

на Донеччині– 52 постраждалих, 10 загиблих;

Харківській області– 46 постраждалих, 9 загиблих;

Вінницькій області– 36 постраждалих, 10 загиблих;

Запорізькій області– 33 постраждалих, 3 загиблих;

Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 загиблих;

Сумській області– 25 постраждалих, 10 загиблих;

Київській області– 24 постраждалих, 11 загиблих;

Кіровоградській області– 23 постраждалих, 11 загиблих.

Зауважимо, до відповідних підрахунків не додані військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та інші.

Окрім того, у Фонді наголосили, що всі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються страховими виплатами і медико-соціальними послугами.