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Росіяни вбили понад 160 українців на робочих місцях

Анастасія Диняк

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З початку повномасштабної війни унаслідок бойових дій на робочих місцях постраждали 555 українців. З них – 163 загинули. Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

За даними Фонду, під час виконання трудових обов’язків зафіксовані постраждалі у:

  • Києві– 97 постраждалих, 32 загиблих;
  • Миколаївській області– 69 постраждалих, 26 загиблих;
  • на Дніпропетровщині– 53 постраждалих, 11 загиблих;
  • на Донеччині– 52 постраждалих, 10 загиблих;
  • Харківській області– 46 постраждалих, 9 загиблих;
  • Вінницькій області– 36 постраждалих, 10 загиблих;
  • Запорізькій області– 33 постраждалих, 3 загиблих;
  • Чернігівській області – 28 постраждалих, 8 загиблих;
  • Сумській області– 25 постраждалих, 10 загиблих;
  • Київській області– 24 постраждалих, 11 загиблих;
  • Кіровоградській області– 23 постраждалих, 11 загиблих.

Зауважимо, до відповідних підрахунків не додані військовослужбовці, поліцейські, рядовий та начальницький склад органів внутрішніх справ, органів і підрозділів цивільного захисту ДСНС та інші.

Окрім того, у Фонді наголосили, що всі працівники, постраждалі під час роботи внаслідок бойових дій, забезпечуються страховими виплатами і медико-соціальними послугами.

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