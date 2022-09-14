Найсмачніші піци у Львові: що замовити

Піца у Львові – одна зі страв, за допомогою якої можна значно розширити свій раціон, а також додати до нього необхідне різноманіття. А от що замовити веганам та м’ясоїдам, та які цікаві варіанти піци можна знайти – далі у матеріалі.

Оригінальні піци: що можна знайти у місті

Обираючи що замовити, першочергову увагу варто звернути на начинки. Якщо ви полюбляєте м’ясо – тоді обирайте надм’ясні піци. Те ж саме стосується поціновувачів сиру й овочів, яким краще обрати безм’ясні варіанти.

Студентська

Піца, яка створена на тонкому тісті з використанням неаполітанського соусу. Головна її особливість – у збалансованій начинці, до складу якої входить шинка, дрібка солодкої кукурудзи з банки, а ще сир й свіжі українські печериці.

М’ясна

Справжні м’ясні фанати зможуть гідно оцінити цю страву, адже до її складу входить безліч м’ясних інгредієнтів, які дарують відчуття неймовірного насичення шлунку. Серед таких – копчена курочка, шинка, а також мисливські ковбаски. Звісно, не обійшлось і без традиційного вже сиру моцарела.

Гостра

Зараз особливо хочеться зігрітись, скуштувати щось тепленьке, що зігріває кров. Наприклад, страву, до складу якої входить невелика кількість перцю чилі й табаско, які надають їй неповторний, гострий посмак. Все це доповнюється за допомогою соковитого салямі чорізо й свіжих, ароматних печериць під сирною скоринкою.

Рафаель

А цей варіант якнайкраще підійде тим, хто обожнює бекон й не уявляє свій обід або вечерю без його хрумких та соковитих паличок. А щоб смак став ще насиченішим та унікальним, до складу піци входять також кільця свіжого, солодкого червоного перцю, й невелика кількість поживних, ароматних печериць.

Вегетаріанська

У якості різноманіття або ж у випадку, якщо вам просто не подобається смак та вигляд м’яса, варто замовити піцу, спеціально розроблену для веганів та вегетаріанців. Попри відсутність для багатьох основного інгредієнта, вона лишається неймовірно смачною та поживною. А все завдяки наявності у складі цілого міксу овочів – печериць, помідорів, болгарського перцю, солодкої кукурудзи з банки, а також маслин.

Грибна

До особливих піц, які варто спробувати хоча б раз у житті, можна віднести варіант з грибами. Й не просто з печерицями, до яких ми звикли, а з унікальним міксом. Так, для цієї страви використовують ще й хрумкі, солодкі консервовані опеньки, й тісто повністю вкривається шаром сирів – моцарели та пармезану.

Замовити піцу у Львові з доставкою кур’єром

А якщо ви хочете скуштувати усі вищенаведені страви – тоді обирайте ресторан Суші-Гоу. У закладі представлене широке меню не лише японської, а й італійської кухні, де кожен зможе знайти щось собі до смаку.

Ресторан також пропонує власну доставку кур’єром у місті або за його межами. Стандартно термін доставки складає усього 29 хвилин, а тому страви доїжджають гарячими та смачними, прямо з-під ножа або печі!

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