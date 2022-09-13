ЗСУ продовжують атакувати пункти управління ворога, – Генштаб

Українські військові завдали ударів по скупченнях техніки та живої сили армії РФ, а також по управлінських та опорних пунктах росіян. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

У понеділок, 12 вересня, авіація Сил оборони здійснила дев’ять ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема українські льотчики вдарили по семи опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки ворога.

Також ЗСУ знищили дві позиції російських зенітних ракетних комплексів. Втрати живої сили та техніки окупантів наразі уточнюються.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, райони зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили комплекс радіоелектронної боротьби, радіолокаційна станція «Зоопарк», артилерійські підрозділи та склади боєприпасів.

Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах, сформованих на тимчасово окупованих територіях. За наявною інформацією, з метою покращення стану бойової готовності 2-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу, командування бригади видало розпорядження не виплачувати грошове забезпечення військовослужбовцям, які тимчасово відсутні, зокрема наразі знаходяться на лікуванні. Відновлення виплат відбувається лише після надання «виправдальних» документів та з особистого дозволу командира.

На тимчасово зайнятих та вже звільнених від ворога українських територіях щодня фіксується до двохсот кривавих воєнних злочинів, що скоєні російськими окупантами. Мінна небезпека в звільнених містах та селах залишається високою, понад сімдесят тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами та вибуховими речовинами. Сили оборони вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади.