Захисники із 72 ОМБр потребують нове авто та дрон

Волонтери оголосили збір коштів на ремонт авто та новий пікап для наших захисників з 72-ї окремої механізованої бригади. Про це повідомила журналіст Анна Джунківська, чий чоловік перебуває у лавах 72 бригади «Чорних Запорожців».

За словами Анни Джунківської, попереднє авто, яке нещодавно придбали для наших захисників, постраждало через обстріл окупантів.

«Зараз усі ми переживаємо ейфорію, але ціна цієї нашої радості – щоденні важкі бої. Нещодавно для підрозділу чоловіка ми купили гарну машинку, але вона потрощена. Як це сталося? Втікаючи від обстрілу, на шаленій швидкості, водій не впорався із керуванням і авто влетіло у дерево. Дякуємо Богу усі залишилися живими завдяки пасками та подушкам безпеки», – повідомила вона.

Окрім потреби на ремонт позашляховика Mitsubishi Pajero, який потрапив під обстріл є низка дуже дорогих потреб.

Підрозділу терміново потрібні кошти на:

Пікап;

Дрон Autel з тепловізором (вже є в наявності, але за нього треба заплатити 6700$);

Батареї до рацій Motorola (8шт).

Якщо маєте бажання і можливість допомогти то наші захисники будуть нам вельми вдячними.

Реквізити за якими можна допомогти нашим захисникам із 72-ї ОМБр

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