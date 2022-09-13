З жовтня на кордоні запрацює електронна черга для вантажівок

З жовтня на пунктах пропуску запустять електронну чергу для перетину кордону. Спочатку система буде впроваджена лише на одному пункті пропуску. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

Система «Електронна черга перетину кордону» дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватись в електронній черзі можна буде через спеціальний сайт. Наразі він в розробці і в тестовому режимі запрацює вже в жовтні.

У міністерстві зазначають, що наразі в живій черзі на узбіччі доріг, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску, водії чекають по тижню і більше. Кожен день такого простою однієї автівки для перевізника виливається у збитки до 400 євро.

«Наша система електронної черги для вантажівок буде інтегрована з базами даних Митниці та Прикордонної Служби. Це потрібно, зокрема, щоб виділити окремі авто в пріоритетну чергу. Йдеться про автомобілі, які везуть продукти, які швидко псуються. Вони перераховані в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності – групи товарів з 1 до 24. Що саме їде на кордон у кожній автівці система буде дізнаватись з митної декларації. Крім того, людське втручання в систему виключено повністю. Жодного ручного регулювання черги не буде», – заявив заступник Міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Комірний.

Зазначається, що «Електронна черга перетину кордону» буде абсолютно безкоштовною. Заїжджати до сервісної зони водіям буде обов’язково. Де і як очікувати проїзду через кордон перевізник обиратиме самостійно, а система сповіщатиме автоматично телефоном, коли саме час під’їжджати до пункту пропуску. У разі, якщо рух черги затримується чи пришвидшується, водій також отримає сповіщення заздалегідь.

Спочатку система буде впроваджена лише на одному пункті пропуску. Після випробувань та вдосконалення вона буде масштабована на всі пункти пропуску.

Сайт «Електронна черга перетину кордону»запрацює теж в жовтні.

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