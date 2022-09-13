У Франції росіяни побили українок – мати й доньку

У Франції росіяни побили двох жінок з України. Причиною, ймовірно, стала українська музика. Про це пише місцеве видання Monaco-Matin.

Так, у неділю, 11 вересня, в муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен росіяни побили українку Олену та її доньку Аліну, які втікли до Франції з тоді ще окупованого Ізюма на Харківщині.

«Росіянин побив двох українок, коли вони гуляли біля узбережжя Рокбрюн-Кап-Мартен. Чоловік нібито кинувся на них після того, як вони увімкнули на телефоні українську музику», – йдеться у повідомленні.

Лікарі діагностували в Олени зламаний ніс, а в Аліни – болі в ногах і голові.

У МЗС України вже відреагували і речник відомства Олег Ніколенко заявив, що українське посольство в Парижі взяло справу під особливий контроль.

«Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані», – зазначив він.

Зазначимо, віцепрезидент Союзу українців Франції Володимир Когутяк написав, що станом на обід 12 вересня злочинців ще не було знайдено.