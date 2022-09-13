Росіяни шість разів вдарили по Дніпропетровщині

Російські військові вчергове обстріляли Дніпропетровщину. Піл вогонь потрапив Нікопольський район. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, росіяни вдарили по Нікопольському району шість разів. Зокрема з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади.

Внаслідок атаки пошкоджені 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Наслідки наразі уточнюються. Обійшлося без постраждалих.