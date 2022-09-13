На Львівщині прогнозують грози та шквали

На вівторок, 14 вересня, синоптики прогнозують на Львівщині сильний вітер, дощі та грози. Про це йдеться у Facebook обласного гідрометеоцентру.

14 вересня вдень будуть місцями пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, грози. Через це оголосили Перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі 7 – 12°, вдень 17 – 22° тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м, в дощі. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

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