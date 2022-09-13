ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині прогнозують грози та шквали

Ольга Денисяка

|

На вівторок, 14 вересня, синоптики прогнозують на Львівщині сильний вітер, дощі та грози. Про це йдеться у Facebook обласного гідрометеоцентру.

14 вересня вдень будуть місцями пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, грози. Через це оголосили Перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень подекуди пориви 15 – 20 м/с.

Температура вночі 7 – 12°, вдень 17 – 22° тепла. Погіршення видимості в тумані 500 – 1000 м, в дощі. Атмосферний тиск падатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі
Анастасія ПИЖ
АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, щ...

Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

всі статті
Львівський портал