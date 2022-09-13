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Кіркоров, Басков, Лорак та Повалій досі народні артисти України

Андрій Котенський

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Народні артисти України через мовчазну підтримку війни Росії в Україні втратять свої звання. Про це пообіцяв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі «з гордістю» користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені – повідомив Олександр Ткаченко.

За словами міністра, зараз в Уряді працюють над поправками в закони, щоб таких «народних» більше наша країна не бачила.

Як відомо звання Народних артистів України досі носять скандальні гумористи Володимир Данилець та Володимир Мойсеєнко, російський поет-пісняр Ілля Рєзнік, російський композитор Ігор Крутой, російський кінорежисер Володимир Бортко, російські співаки Коля Басков та Пилип Кіркоров, а також наші співачки-гастролерки Ані Лорак та Таїсія Повалій й інші…

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