АТБ не має стосунку до ситуації з гуманітаркою в Запоріжжі

Після декількох фейкових повідомлень про нібито причетність мережі «АТБ» до продажу гуманітарної допомоги в Запоріжжі, що з’явилися в десятках інтернет-ЗМІ наприкінці серпня, компанія «АТБ-Маркет» звернулася за роз’ясненнями до НАБУ і отримала офіційну відповідь, що мережа АТБ не згадується у жодних кримінальних провадженнях.

Недостовірну інформацію розповсюджували з посиланням на нібито працівника антикорупційного бюро Євгена Шевченка. У більшості випадків інтернет-ресурси навіть не намагалися отримати коментар від «АТБ», хоча така можливість завжди є. Тож у ЗМІ тиражувалася лише одна неперевірена та заснована на неправдивих судженнях точка зору.

Мало того, як йдеться в офіційній відповіді Національного антикорупційного бюро України, «станом на момент отримання запиту зазначена у ньому особа не є працівником Національного бюро, а отже, НАБУ не несе відповідальності за зміст її заяв…».

Окрім того, в офіційній відповіді йдеться, що лідер вітчизняного ритейлу, компанія АТБ, не згадується у жодних кримінальних провадженнях. Більш того, в НАБУ запевнили, що навіть процесуального статусу «фігурант кримінального впровадження» у чинному законодавстві України не існує.

Хто саме та з якою метою намагався кинути тінь на бездоганну репутацію патріотичного бізнесу, лишається лише здогадуватись. Але розхитувати країну під час війни, намагатися вивести з рівноваги системний і соціально орієнтований український бізнес – це питання, які потребують сьогодні пильної уваги з боку тих самих правоохоронних органів на кшталт НАБУ.

«Шановні! Досить хайпувати на відомих брендах, отримуючи для себе тисячі хибних вподобайок і репостів… Йде війна! У всіх нас є єдині спільні завдання та спільна мета – перемогти ворога, підтримати наших воїнів і державу у цій боротьбі», – звернувся до медіа на власній сторінці у Facebook Борис Марков, голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ». Саме «АТБ» сьогодні фактично є форпостом продовольчої безпеки країни. З перших днів війни компанія надає підтримку українським військовикам, внутрішнім переселенцям, медичним установам, збирає кошти на лікування постраждалих дітей.

Понад три тисячі працівників «АТБ» вступили до лав ЗСУ, змінивши звичну уніформу на військове спорядження, та стали на захист української незалежності та суверенітету. А десятки тисяч їхніх колег у різних куточках нашої країни, також ризикуючи власним життям, стоять на варті продовольчої безпеки та заслуговують лише на подяку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

℗