ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ завдали ударів по скупченнях окупантів, – Генштаб

Анастасія Диняк

|

Українські військові атакували райони зосередження техніки та живої сили ворога. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби 12 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів – уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

У понеділок, 12 вересня, в результаті вогневого впливу, підрозділи ракетних військ і артилерії уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів. Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати
Олена КАРП'ЮК
Стяжка для теплої підлоги: що треба знати

Сьогодні більшість людей під час ремонту віддає перевагу теплій підлозі. Такий вибір є зрозумілим: це дієво, зручно та к...

Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

всі статті
Львівський портал