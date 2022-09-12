ЗСУ завдали ударів по скупченнях окупантів, – Генштаб

Українські військові атакували райони зосередження техніки та живої сили ворога. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом доби 12 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів – уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника.

У понеділок, 12 вересня, в результаті вогневого впливу, підрозділи ракетних військ і артилерії уражено пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. В зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оброни, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

На звільнених територіях триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

Представники військових адміністрацій, спільно з Силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів. Не припиняється робота щодо евакуації цивільного населення із зони ведення бойових дій.