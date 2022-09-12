РФ «зупинила» відправку підрозділів до України, – Генштаб

Російське командування наразі не відправляє нові підрозділи до України, адже бійці самі відмовляються. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у бойових діях на території України.

«Військове командування Російської Федерації призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах», – йдеться в зведенні.

Окрім того, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм військових, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути їх у зону бойових дій.