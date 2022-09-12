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Львівщина втратила ще одного захисника Олексія Кочана

Андрій Котенський

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В бою за свободу і незалежність України загинув уродженець села Великий Дорошів Олексій Кочан. Інформацію про втрату повідомили у Добросинсько-Магерівської громаді.

Олексій Кочан мешкав у селі Пирятин. Загинув за волю України на Миколаївщині, поблизу села Щасливе.

Він був справжнім патріотом, який писав книгу про історію рідного краю, але не встиг її завершити.

У Героя залишилась дружина, батьки та неповнолітні сини.

Деталі похорону повідомимо пізніше.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

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