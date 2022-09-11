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Росіяни самі дзвонять у ГУР, щоб здатися в полон, - розвідка

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки України оприлюднило запис розмови, де російський окупант телефонує у відомство, аби запитати, як йому здатись в полон. Про це йдеться в YouTube ГУР Міноборони.

Російський військовий запевняє, що не хотів їхати на війну в Україні і його змусили наказом.

«Ми взагалі не хотіли сюди їхати, нас наказом відправили і тепер думаємо що робити», – бідкається окупант.

Тепер він шукає спосіб здатись в полон, відтак зателефонував в українську розвідку, щоб запитати, як це зробити.

«Добрий день, це Україна? СМС прислали, що якщо хочете здатись, то можете подзвонити. Куди це треба під’їхати? Чи ви приїдете і заберете мене?», – запитує російський військовий.


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