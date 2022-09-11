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Бомбардувальники рф вдарили по Україні ракетами Х-22

Ольга Денисяка

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11 серпня росіяни завдали ракетного удару по Україні з дальної авіації, дані уточнюються. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі національного телемарафону, передає УП.

За його словами, працювала російська авіація: дальні бомбардувальники Ту-22 М3, які спершу з півночі країни завдали ударів, очевидно ракетами Х-22, потім перелетіли в район окупованого півострову і вже з району мису Тарханкут ймовірно атакували і південні регіони нашої держави.

«Є деяка інформація, що там пролунали вибухи, але вона потребує підтвердження, бо це буквально хвилини тому. Ще раз нагадуємо всім, що загроза (ракетних ударів –ред.) нікуди не ділася. Те, що наші воїни звільняють землю – це гарні новини, але ще далеко не перемога. Ворог постійно буде нас тероризувати ракетними атаками. На жаль, поки що дістати ті літаки (дальні російські бомбардувальники –ред.) засобів у нас немає, але переконаний, що вони будуть. І тоді вже будемо трохи легше дихати», –заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Додамо, що в неділю 11 вересня близько полудня по всій України оголошувалась повітряна тривога.

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