ЗСУ зупинили спробу захоплення росіянами п’яти населених пунктів

Розпочалася 199 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське, повідомляє генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;

на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;

на Краматорському напрямку – біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;

на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;

на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА – зафіксовано 36 вильотів.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

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