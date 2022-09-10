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ЗСУ знищили вже понад 52 тисячі російських військових

Андрій Котенський

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 52 250 військових, 2 236 танків, 239 літаків та 212 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 10 вересня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 52 250 (+350) осіб,
  • танків ‒ 2 136 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 584 (+9) од,
  • артилерійських систем – 1 259 (+22) од,
  • РСЗВ ‒ 311 (+5) од,
  • засоби ППО ‒ 162 (+3) од,
  • літаків – 239 (+0) од,
  • гелікоптерів – 212 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 426 (+27) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 898 (+10),
  • Крилаті ракети – 215 (+1);
  • Спеціальна техніка ‒ 116 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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