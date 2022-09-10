ЗСУ знищили вже понад 52 тисячі російських військових

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 52 250 військових, 2 236 танків, 239 літаків та 212 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 10 вересня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 52 250 (+350) осіб,

танків ‒ 2 136 (+14) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 584 (+9) од,

артилерійських систем – 1 259 (+22) од,

РСЗВ ‒ 311 (+5) од,

засоби ППО ‒ 162 (+3) од,

літаків – 239 (+0) од,

гелікоптерів – 212 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 426 (+27) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 898 (+10),

Крилаті ракети – 215 (+1);

Спеціальна техніка ‒ 116 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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