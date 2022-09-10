У Львові знищують лісопарк під чергове будівництво

У лісопарку «Кортумова гора» зафіксовано самовільні земельні роботи. Територію рекреаційної зони зачищають для майбутнього будівництва. Про це повідомило управління держконтролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування ЛМР.

Невідомі вже пошкодили більше десятка дерев та завдали шкоди цінним ґрунтам. За інформацією Держекоінспекції у Львівській області, розмір збитків, заподіяних внаслідок пошкодження дерев – 277 088 грн. Суму шкоди, завданої ґрунтам, з’ясовують працівники Держгеокадастру.

Хто саме завіз техніку та на якій підставі рекреаційну зону почали зачищати, мають з’ясувати правоохоронці. До них уже скерували всі матеріали про порушення вимог природоохоронного законодавства.

Земельні роботи на території парку «Кортумова гора» наразі призупинено.

Кортумова Гора – пам’ятка природи місцевого значення, лісопарк у Шевченківському районі Львова. Розташований у західній частині міста, на схилах однойменної гори, що є продовженням горбистого пасма Розточчя.

З 1984 року вона має статус геологічної пам’ятки природи. Загальна площа лісопарку «Кортумова гора» – бизько 63 га. Тереторія пам’ятки природи страждає від самовільного захоплення з усіх боків.

У 1942 році у відповідь на вбивство офіцера німецької поліції, яке вчинили українські націоналісти, нацисти розстріляли в Галичині близько 100 заручників. Зокрема, 25-27 листопада на схилі Кортумової гори у Львові нацисти розстріляли 28 членів ОУН.

Фото: Державної екологічної інспекції у Львівській області

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