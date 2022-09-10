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У Червонограді переселенець видурив у бабусі майже 85 тисяч гривень

Андрій Котенський

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У Червонограді поліцейські затримали зловмисника-гастролера, який видурив у пенсіонерки грошей еквівалентом 85 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, 9 вересня до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її донька терміново потребує коштів на операцію. У подальшому зловмисник приїхав до потерпілої додому, де пенсіонерка передала йому гроші у сумі 40 000 гривень, 1000 доларів США та 100 євро.

Поліцейські оперативно встановили що до скоєння злочину причетний 46-річний житель міста Лисичанськ Луганської області. Чоловіка затримали, і вилучили у нього викрадені гроші.

За скоєне зловмиснику загрожує всього до трьох років тюрми.

Правоохоронці закликають – якщо вам телефонують невідомі і вимагають кошти на лікування  родичів, перевірте цю інформацію, зателефонувавши безпосередньо до тих, про кого йдеться.

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