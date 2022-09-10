Російські військові продовжують калічити українських дітей

Станом на ранок суботи, 10 вересня, російські військові вбили 383 дитини в Україні, ще щонайменше 746 – зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 389, Харківській – 209, Київській – 116, Миколаївській – 72, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46, Дніпропетровській – 26.

У п’ятницю, 9 вересня, внаслідок обстрілу окупантами м. Харків поранено троє дітей віком від 3 до 15 років.

За даними правоохоронців, щонайменше 2 480 (+8 за останню добу) заклади освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 289 з них зруйнований повністю.

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