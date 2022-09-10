ОСТАННІ НОВИНИ

Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро

Андрій Котенський

|

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії, пише Європейська правда.

Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 9 млрд євро.

«Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень».

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал