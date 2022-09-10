Рада ЄС схвалила виділення Україні 5 мільярдів євро

Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії виділити Україні другий транш макроекономічної допомоги у розмірі 5 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів Чехії, пише Європейська правда.

Перший транш макрофіну у розмірі 1 мільярда євро країна отримала у липні. Всього програма макроекономічної підтримки України становить 9 млрд євро.

«Після липневої домовленості про надання EUR1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро», – йдеться у повідомленні.

Міністр фінансів Збинек Станюра зазначив, що новий кредит у розмірі EUR5 млрд піде на «повсякденну діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури в країні: офісів, шкіл чи лікарень».

На наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому узгодженні з позиції головуючої країни надання трьох мільярдів євро. Цю суму поділять на кредити та гранти.

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