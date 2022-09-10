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Медики рятують героя зі Львова, який підірвався на міні

Андрій Котенський

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В рясненькій родині біда. Виконуючи бойове завдання підірвався на міні воїн доброволець Петро Буряк. Про це повідомив волонтер Юрій Добуш.

Воїн-доброволець Петро Буряк був важко поранений виконуючи бойове завдання. Герой підірвався на протитанковій міні. Захисник втратив дві ноги та кисть руки, отримав сильні опіки обличчя і є ймовірність втрати зору.

Усіх небайдужих закликають матеріально підтримати сім’ю нашого захисника.

Карта його дружини Олени Буряк:

ПриватБанк: 5168 7451 2339 2356.

Карта сина, Тараса Буряка:

Монобанк 4441 1144 6146 1343.

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