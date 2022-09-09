Віталій Шабунін: «У санкційному списку РНБУ жодного путінського олігарха, що має бізнес Україні»

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін про тотальний саботаж процесу конфіскації активів соратників Путіна, які мають величезні статки й активи в Україні:

«На пальцях роз’яснюю, як Банкова розводить нас щодо конфіскації майна рускіх.

В Україні є активи путінських олігархів на мільярди доларів. Щоб їх забрати, потрібно зробити два прості кроки:

1) РНБО вносить цих олігархів до санкційного списку (2-10 днів).

2) Мін’юст йде з позовом в антикорсуд, який конфісковує їх майно (20-30 днів).

Усе – профіт, майно цих уродів працює на армію.

Тепер дивіться. Вчора Зеленський заявив, що РНБО наклало санкції на 606 рускіх

Так от серед них – ЖОДНОГО путінського олігарха з активами в Україні. ЖОДНОГО!

Якби там був Дерипаска, ми могли би конфіскувати в нього найбільший в Європі завод кольорової металургії – Миколаївський глиноземний.

Якби там був Фрідман, ми могли би конфіскувати в нього «Альфа-банк».

Якби там був Ротенбер, ми могли би конфіскувати в нього один із найбільших ТРЦ України – «Ocean Plaza».

Але в рішені РНБО чомусь немає ані Дерипаски, ані Фрідмана, ані Ротенберга. А це значить, що їх активам нічого не загрожує.

За 7 місяців війни РНБО не спромоглося включити цих (та купу інших) путінських олігархів до санкційного списку.

Олексій Данілов, поясніть, будь ласка, як так вийшло? Сподіваюся, ви розумієте, що ані ми, ані медіа не залишимо цю тему.

Принагідно нагадаю, що головою РНБО є Володимир Зеленський, а Офіс президента погоджує проекти рішення Радбезу.

Загалом на цьому прикладі добре видно різницю між ЗСУ і цивільною владою: перші роблять неможливе, другі – не роблять елементарне.

П.С. Важлива умова: стягнути можна лише активи, заблоковані РНБО після набуття чинності законом, тобто після 24 травня. До прикладу, щоб стягнути активи Медведчука чи інших соратників Путіна, що були заблоковані до початку великої війни, необхідно ухвалювати нове рішення про їх блокування. Така вимога запроваджена для юридичної чистоти процесу і підкреслення того, що санкція є реакцією на воєнне вторгнення РФ».

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