В Мелітополі партизани ліквідували першого гауляйтера

В тимчасово окупованому Мелітополі українські партизани ліквідували самопроголошеного керівника місцевого водоканалу Юрія Онищука. Про це йдеться на сторінці управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Facebook.

Так звана «влада» окупованого росіянами Мелітополя призначила Юрія Онищука керівником комунального водоканалу. Українські партизани зуміли його ліквідувати вранці 8 вересня.

61-річний Онищук за часів президентства Януковича був заступником мера Мелітополя та депутатом Мелітопольської міськради від Партії регіонів. У наступній каденції, яка звершилась у 2020 році, був депутатом уже від «Опозиційного блоку».

Після захоплення російськими військами Мелітополя Юрій Онищук також організовував фейкові засідання сесій міської ради та активно допомагав в організації псевдо референдуму щодо приєднання до РФ.

«Перший із топ-5 гауляйтерів вибухового списку партизанів відправився на концерт Кобзона. Нагорода знайшла свого героя. Так буде з кожним шанувальником «русского міра» та фейкових референдумів. Наступному приготуватись. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

Як додає міський голова Мелітополя Іван Федоров, партизани ліквідували гауляйтера Онищука просто біля його дому. Той, за словами Федорова, також відзначився створенням підприємств, які мали б надавати мелітопольцям комунальні послуги, натомість їх або не надавали взагалі, або надавали у неналежному вигляді, а також крадіжкою приміщень ЖЕКів.

Додамо, що серед інших проросійських гауляйтерів Мелітополя, на яких «полюють» партизани є, зокрема, призначена окупантами «начальниця військово-цивільної адміністрації» Галина Данильченко, а також так званий «керівник» Запорізької області Євген Балицький. Він, до речі, через наступ ЗСУ намагався втекти в Крим.

За голову Балицького партизани пропонували 10 тисяч доларів винагороди.

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