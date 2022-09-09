Росіяни обстрілюють Україну на дев’яти напрямках», – Генштаб

Триває 198 доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Російські війська обстрілюють військову та цивільну інфраструктуру України на дев’яти напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Намагається покращити тактичне положення та логістичне забезпечення своїх військ.

Протягом поточної доби ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України. Для цього провів до сорока літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України, зокрема і з території та повітряного простору республіки білорусь.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. В збройних силах республіки білорусь тривають командно-штабні навчання.

На інших напрямках противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

на Слов’янському напрямку – в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

на Краматорському напрямку – неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

на Авдіївському напрямку – в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

на Новопавлівському напрямку – неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

на Запорізькому напрямку – в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Крім того противник активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

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