Росіяни обстріляли школу і дитсадок у Харкові

Російські військові вчергове атакували Харків. Під вогонь потрапили будинки, школа і дитячий садок. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Так, за даними Терехова, росіяни обстріляли Шевченківський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок обстрілу пошкоджено школу, дитячий садочок, автозаправку, дитячий будинок творчості, приватні будинки та спортивні об’єкти.

На автозаправці та у деяких приватних будинках спалахнули пожежі.

За попередніми даними, поранення отримали десятеро місцевих мешканців. Серед них – троє дітей.

Нагадаємо, також 9 вересня російська авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню на Сумщині.

«Приміщення лікарні зруйновано, є постраждалі серед людей. Деталі згодом», – написав голова ОВА Дмитро Живицький.