Пункт пропуску «Ягодин» на польському кордоні розблоковано

На українсько-польському кордоні розблоковано пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, який в останні дні був заблокований чергою з вантажівок. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

За словами Мустафи Наєма, Польські перевізники прибрали свої вантажівки з вʼїзду на пункт пропуску з боку Дорогуська. Рух транспорту з польської сторони розблоковано. Наразі завершуються перемовини з протестувальниками.

Відновлення руху почалось о 19:00 за київським часом.

«Ми все ще працюємо над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб, але наступні декілька днів напруження на цій ділянці кордону має впасти», – переконаний Мустафа Наєм.

Окрім того він повідомив, що вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах, Львівська область для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів.

«Сьогодні від 8 ранку через пункт пропуску «Устилуг – Зосін» їдуть порожні автівки до Польщі. Напередодні Україна запропонувала пʼять пунктів пропуску на польсько-українському кордоні для виїзду порожніх вантажівок. Між тим все ще залишається невирішеним головна причина заторів. Треба терміново вирішити проблему дефіциту фітосанітарних і ветеринарних інспекторів та перевести служби в цілодобовий режим роботи з їхнього боку кордону. Ми вже запропонували нашим польським колегам декілька варіантів повного чи часткового виходу із ситуації. Утому числі, скасування фітосанітарного та ветеринарного контролю окремих груп транзитних вантажів. Поки що перемовини тривають. Нині це одна з головних причин заторів», – зауважив Мустафа Наєм.

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