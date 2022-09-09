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На півдні України агенти РФ намагалися запустити пропагандистський медіацентр

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала російських агентів, які готували запуск медіацентру «Таврія» для поширення пропаганди РФ для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму. Про це Львівськом порталу повідомили в СБУ.

Так, за даними правоохоронців, працювали над запуском прокремлівського медіацентру «Таврія» на півдні України. Зокрема йдеться про сервіс для поширення проросійської пропаганди через Телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення.

Так званий проєкт «Таврія» мав діяти на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Згодом мовлення планували поширити на Кіровоградщину.

«Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті», – пояснили в СБУ.

З’ясувалося, що до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва. Одному з них повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скеровано до суду. Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

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