На півдні України агенти РФ намагалися запустити пропагандистський медіацентр

Служба безпеки України затримала російських агентів, які готували запуск медіацентру «Таврія» для поширення пропаганди РФ для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Криму. Про це Львівськом порталу повідомили в СБУ.
Так, за даними правоохоронців, працювали над запуском прокремлівського медіацентру «Таврія» на півдні України. Зокрема йдеться про сервіс для поширення проросійської пропаганди через Телеграм-канали, додатки онлайн-телебачення і радіомовлення.
Так званий проєкт «Таврія» мав діяти на території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. Згодом мовлення планували поширити на Кіровоградщину.
«Ці ресурси мали використовуватися для виправдовування агресії РФ та поширення дезінформації про ситуацію на фронті», – пояснили в СБУ.
З’ясувалося, що до організації інформаційно-підривної діяльності причетні двоє мешканців Києва. Одному з них повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Обвинувальний акт скеровано до суду. Іншому агенту повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
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Анастасія Диняк