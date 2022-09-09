ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина втратила 22-річного героя Дмитра Сарновського

Андрій Котенський

|

На війні із російськими окупантами загинув 22-річний житель Трускавця Дмитро Сарновський. Про це повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. загинув боронячи Україну на Херсонщині.

«Війна забрала ще одного нашого земляка. Трускавчанин, лейтенант Дмитро Сарновський, 22 роки, загинув у Херсонській області поблизу населеного пункту Сухий Ставок», – повідомив Андрій Кульчинський.

Вічна пам’ять герою! Співчуття рідним та близьким.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал