Львівщина втратила 22-річного героя Дмитра Сарновського

На війні із російськими окупантами загинув 22-річний житель Трускавця Дмитро Сарновський. Про це повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський.

Випускник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. загинув боронячи Україну на Херсонщині.

«Війна забрала ще одного нашого земляка. Трускавчанин, лейтенант Дмитро Сарновський, 22 роки, загинув у Херсонській області поблизу населеного пункту Сухий Ставок», – повідомив Андрій Кульчинський.

Вічна пам’ять герою! Співчуття рідним та близьким.

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