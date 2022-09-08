Померла королева Великої Британії Єлизавета II. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Так, у четвер, 8 вересня, не стало королеви Єлизавети ІІ. Вона пішла з життя у віці 96 років.

«Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше лікарі королеви після обстеження висловили стурбованість її здоров’ям. До шотландського замку Балморал одразу вирушили принци Чарльз, Вільям та Гаррі.

Окрім них, до королеви також поїхали принц Ендрю, дружина Чарльза Камілла, принц Едвард та його дружина Софі. На той момент з Єлизаветою ІІ вже була принцеса Анна.