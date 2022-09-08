ОСТАННІ НОВИНИ

Померла королева Великої Британії

Анастасія Диняк

|

Померла королева Великої Британії Єлизавета II. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

Так, у четвер, 8 вересня, не стало королеви Єлизавети ІІ. Вона пішла з життя у віці 96 років.

«Сьогодні вдень королева мирно померла в Балморалі. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше лікарі королеви після обстеження висловили стурбованість її здоров’ям. До шотландського замку Балморал одразу вирушили принци Чарльз, Вільям та Гаррі.

Окрім них, до королеви також поїхали принц Ендрю, дружина Чарльза Камілла, принц Едвард та його дружина Софі. На той момент з Єлизаветою ІІ вже була принцеса Анна.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал