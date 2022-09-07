У Львові працює відомий дитячий хірург з Австрії

У лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова проводить консультації та операції відомий дитячий пластичний і реконструктивний хірург обличчя та шиї із Австрії Міхаель Рудес. Про це львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради.

Так, за два дні перебування у Львові Міхаель Рудес встиг проконсультувати 24 діток та прооперувати 4 пацієнтів.

«Лікар допомагає дітям із вродженими та набутими деформаціями вушної раковини. А ще проводить реконструктивні втручання на обличчі потерпілим внаслідок воєнних дій дітям. Якщо ваша дитина потребує допомоги пластичного хірурга – звертайтесь, ви ще встигаєте записатися на консультацію», – зазначили у Першому ТМО.

Хірург перебуватиме у Львові протягом тижня – до 9 вересня. Охочі ще можуть записатись на консультацію за номером: 0 800 333 003.