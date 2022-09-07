Не всі школи Львівщини розпочали очне навчання

Вперше за часи незалежності освітній процес на Львівщині стартував в умовах воєнного стану. Повністю відновили очне навчання лише 645 закладів освіти Львівщини із 1118-ти. Про це повідомила, начальниця управління Державної служби якості освіти у Львівській області Валентина Загрева.

За її словами 60 шкіл Львівщини відновили навчання віддалено.

«Безпека під час освітнього процесу – наше найголовніше завдання і умова офлайн-навчання. Сьогодні Львівщина демонструє високий показник закладів освіти, в яких освітній процес розпочато очно – 645, 413 закладів освіти – поєднують офлайн- та онлайн-навчання, а 60 шкіл навчатимуться віддалено.

Освітній процес організовано в залежності від конкретної безпекової ситуації та можливостей, від стану та місткості укриття, від результатів обстеження закладу освіти спеціальними комісіями. Однозначним є те, що за будь-яких умов усі ми працюємо задля надання якісних освітніх послуг та збереження життя й здоров’я кожного школяра», – повідомила Валентина Загрева.

Також посадовиця розповіла, що робота щодо вивчення готовності закладів освіти до нового навчального року продовжується. Спільно з фахівцями Головного управління ДСНС у Львівській області проводяться зустрічі з керівниками закладів освіти щодо створення безпечного освітнього простору у закладах освіти, а також організації якісного навчання. Зокрема, йдеться про адаптацію до умов воєнного стану усіх учасників освітнього процесу, надаються роз’яснення щодо облаштування укриттів, звертається увага керівників шкіл бути готовими за необхідності змінювати форми організації освітнього процесу та форми здобуття освіти.

«Ми співпрацюємо з кожним освітнім закладом, допомагаємо та підтримуємо, консультуємо щодо особливостей освітнього процесу під час воєнного стану. Вдячна захисникам і захисницям, які відстоювали та продовжують боротися за цілісність, свободу, суверенітет та незалежність Батьківщини, а також освітянській спільноті, які мужньо тримають стрій і роблять усе можливе, аби діти здобували якісну освіту в безпечних умовах», – зазначила Валентина Загрева.

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