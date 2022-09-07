Львівську малечу запрошують на шоу-виставу «Майнкрафт проти Бравел Старс»

У неділю, 11 вересня у Центрі Довженка відбудеться вистава для дітей від Одеського театру «Майнкрафт проти Бравел Старс». Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

Початок о 17:00, повідомили оранізатори.

«Зустрічайте у Львові прем’єру інтерактивного шоу-спектаклю для дітей за мотивами двох найпопулярніших ігор! Незабутні враження для ваших діток: Майнкрафт проти Бравел Старс від Одеського театру», – запрошують організатори.

Квитки в касах міста та на сайті lviv.karabas.com

Під час спектаклю буде використовуватися фонограма.

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