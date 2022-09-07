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Львівщина втратила захисника Вадима Ільчука

Андрій Котенський

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Добросинсько-Магерівська громада втратила ще одного воїна світла – Ільчука Вадима – 25-річного жителя села Кунин, повідомляє Жовківська міська рада.

Вадим був старшим лейтенантом, командиром протитанкової артилерійської батареї протитанкового артилерійського дивізіону.

У Героя залишилась дружина та двоє дітей.

Про час зустрічі Героя та чин похорону повідомлять додатково.

Водночас Шацька селищна рада повідомляє, що Вадим Ільчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Первомайське Донецької області.

«Вадим родом із Пулемця, але проживав разом із сім’єю в селі Кунин Жовківського району Львівської області. Без батька залишилося двоє дітей, а в селі Пулемець без сина, брата – батьки і велика родина», – йдеться у повідомленні.

Співчуваємо родичам, близьким, рідним та побратимам.

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