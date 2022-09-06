Володимир Зеленський: «Кажуть, що дружби в політиці не буває, але це не про Боріса Джонсона»

Президент Володимир Зеленський про прем’єр-міністра Великобританії Боріса Джонсона, який залишає свою посаду, його роль у війні України проти росії, а також про його наступницю Ліз Трасс:

«5 вересня премʼєр-міністр Великої Британії і великий друг нашого народу Боріс Джонсон залишає посаду. Але вірю, що він не залишає політичну діяльність і ще продовжить підтримувати захист свободи в Україні, в Британії та в усьому світі.

Я говорив з ним сьогодні. Як завжди, це була дуже добра розмова. Зазвичай кажуть, що дружби в політиці не буває, але Боріс – це той випадок, коли розумієш один одного з півслова, коли дружба є, коли вона міцна й коли вона справді посилює обидві наші держави.

З перших хвилин російської повномасштабної війни проти України та Європи Боріс був з нами. Його першим і найважливішим запитанням завжди було: як іще можна допомогти?

І хочу підкреслити: і до 24 лютого ми завжди відчували, що Британія разом з Україною. Нам за кілька років справді вдалося вивести українсько-британські відносини на найвищий рівень за весь час нашої незалежності. Це безпрецедентно високий рівень.

Ми підписали дуже амбітну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство. Ми зробили дуже багато для посилення зв’язків між нашими суспільствами – економічних, соціальних, культурних. Ми започаткували програму оновлення українського флоту. І зараз, у час повномасштабної війни, домовилися про конкретну участь Британії у програмі відбудови України після бойових дій.

Я подякував Борісу від імені всіх українців і я впевнений, що це справді багатомільйонне українське «дякую». Вже чекаю, коли можна буде продовжити нашу співпрацю з Борісом у його новому статусі.

І не менше чекаю початку співпраці з новим Премʼєр-міністром Великої Британії пані Ліз Трасс. Ми в Україні добре її знаємо – вона завжди була на світлому боці європейської політики. І я вірю, що разом ми зможемо зробити ще дуже багато для захисту наших народів і для провалу всіх російських деструктивних зусиль. Головне – зберігати нашу єдність, а це обовʼязково буде».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.