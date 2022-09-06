В центрі Харкова росіяни зруйнували житлову 5-поверхівку. З-під завалів дістали людей

російські окупаційні війська вчергове обстріляли Харків: ракети влучили у житловий будинок в центрі міста. З-під руїн витягнули трьох людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram.

Ракетний удар по Київському району Харкова рашисти здійснили у вівторок, 6 вересня близько 09:00 год. ранку. Удар прийшовся на житловий будинок, який суттєво пошкоджено, та на адміністративну будівлю. Попередньо відомо, що обійшлося без людських жертв.

«Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку уже врятували двох жінок та чоловіка. Попередньо вони не постраждали. Роботи продовжуються», – написав Ігор Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що більшість мешканців житлової 5-поверхівки раніше відселили. російська ракета вщент зруйнувала три поверхи у будівлі.

За попередніми даними, для обстрілу центра Харкова окупанти застосували комплекси С-300.

«Удар було завдано приблизно о 9:00 ранку, аби постраждало якомога більше цивільних. Адже в цей час багато людей перебувають на вулицях, добираючись на роботу. Це ще один ганебний військовий злочин росії», – наголосив Олег Синєгубов.

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ст. 438 ККУ (порушення законів і звичаїв війни). За версією слідства, стріляли рашисти ракетами комплексу С-300 із території Бєлгородської області.

Крім того, у ніч на 6 вересня російські війська нанесли ракетний удар і по Індустріальному району Харкова. Ракета С-300 влучила у приватний житловий будинок. Під завалами загинула 73-річна жінка.

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Фото: Олег Синєгубов, Офіс генпрокурора