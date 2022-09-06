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Росія не повертатиме полонених з «ЛНР», – Гайдай

Анастасія Диняк

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Росія не планує обмінювати полонених бойовиків так званої «ЛНР». Наразі повертають лише росіян. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, дружини «мобілізованих» з Донбасу скаржаться, що їхні чоловіки «нікому не потрібні», а не піти воювати вони не могли, адже їх забирають на фронт примусово. Під так звану «мобілізацію» підпадають навіть працівники шахт і комбінатів. На їхніх місцях працюють громадяни РФ.

Чоловіків забирають з вулиць, однак, якщо затримують росіян, то згодом їх відпускають. «Помирати» відправляють лише місцевих мешканців.

Окрім того, в тимчасово окупованому Луганську знаходиться велика кількість загиблих бойовиків, яких важко впізнати. Серед родичів військовослужбовців так званої «народної міліції» триває збір генетичного матеріалу. Він потрібен для подальшої ідентифікації загиблих.

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