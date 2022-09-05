Знайомство в Інтернеті: окупанти видали свої координати українським хакерам

Російські військові, які воюють в Україні, знайомилися в Інтернеті з «дівчатами», які виявилися українськими хакерами та видавали їм інформацію про свої позиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українського фахівця з кібербезпеки Микиту Книша.
Так, група айтівців Hackyourmom створила фейкові профілі «привабливих жінок» у Facebook та російських соцмережах, через які вони спілкувалися з російськими окупантами. Аби довести «жінкам», що вони справжні військові, росіяни надсилали фото, за допомогою яких українські експерти визначали геолокацію.
Хакерам вдалося ідентифікувати й російську базу поблизу тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Вже через кілька днів стало відомо, що базу підірвала українська артилерія.
«Моя перша думка була – я ефективний, я можу допомогти своїй країні. Тоді я зрозумів, що хочу більше цього – хочу знаходити більше баз знову і знову», – зазначив Книш.
За його словами, група українських хакерів також:
- обманом змусила російські телестанції показувати відео про жертви серед цивільного населення України;
- зламала базу даних російських військових контрактників;
- розсилала повідомлення про «замінування» рейсів до Росії тощо.
«Для мене це було схоже на бій. Без грошей, без блискучого програмного забезпечення і навіть без видатних хаків. Зараз російські закони не мають значення — ми маємо досвід участі в першій кібервійні», – пояснив фахівець.
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Анастасія Диняк