Знайомство в Інтернеті: окупанти видали свої координати українським хакерам

Російські військові, які воюють в Україні, знайомилися в Інтернеті з «дівчатами», які виявилися українськими хакерами та видавали їм інформацію про свої позиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українського фахівця з кібербезпеки Микиту Книша.

Так, група айтівців Hackyourmom створила фейкові профілі «привабливих жінок» у Facebook та російських соцмережах, через які вони спілкувалися з російськими окупантами. Аби довести «жінкам», що вони справжні військові, росіяни надсилали фото, за допомогою яких українські експерти визначали геолокацію.

Хакерам вдалося ідентифікувати й російську базу поблизу тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Вже через кілька днів стало відомо, що базу підірвала українська артилерія.

«Моя перша думка була – я ефективний, я можу допомогти своїй країні. Тоді я зрозумів, що хочу більше цього – хочу знаходити більше баз знову і знову», – зазначив Книш.

За його словами, група українських хакерів також:

обманом змусила російські телестанції показувати відео про жертви серед цивільного населення України;

зламала базу даних російських військових контрактників;

розсилала повідомлення про «замінування» рейсів до Росії тощо.

«Для мене це було схоже на бій. Без грошей, без блискучого програмного забезпечення і навіть без видатних хаків. Зараз російські закони не мають значення — ми маємо досвід участі в першій кібервійні», – пояснив фахівець.