ОСТАННІ НОВИНИ

Знайомство в Інтернеті: окупанти видали свої координати українським хакерам

Анастасія Диняк

|

Російські військові, які воюють в Україні, знайомилися в Інтернеті з «дівчатами», які виявилися українськими хакерами та видавали їм інформацію про свої позиції. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українського фахівця з кібербезпеки Микиту Книша.

Так, група айтівців Hackyourmom створила фейкові профілі «привабливих жінок» у Facebook та російських соцмережах, через які вони спілкувалися з російськими окупантами. Аби довести «жінкам», що вони справжні військові, росіяни надсилали фото, за допомогою яких українські експерти визначали геолокацію.

Хакерам вдалося ідентифікувати й російську базу поблизу тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі. Вже через кілька днів стало відомо, що базу підірвала українська артилерія.

«Моя перша думка була – я ефективний, я можу допомогти своїй країні. Тоді я зрозумів, що хочу більше цього –  хочу знаходити більше баз знову і знову», – зазначив Книш.

За його словами, група українських хакерів також:

  • обманом змусила російські телестанції показувати відео про жертви серед цивільного населення України;
  • зламала базу даних російських військових контрактників;
  • розсилала повідомлення про «замінування» рейсів до Росії тощо.

«Для мене це було схоже на бій. Без грошей, без блискучого програмного забезпечення і навіть без видатних хаків. Зараз російські закони не мають значення — ми маємо досвід участі в першій кібервійні», – пояснив фахівець.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал