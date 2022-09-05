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Українські бійці завдали понад 30 авіаударів по скупченню окупантів

Анастасія Диняк

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Українські підрозділи атакували місця скупчення живої сили та військової техніки росіян. Втрати наразі уточнюються. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, у неділю, 4 вересня, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також військових об’єктів.

Окрім того, за минулу добу українські військові завдали ракетних ударів та здійснено вогневе ураження по пунктах управління різного рівня, складах з боєприпасами стратегічного рівня, районах зосередження бойової техніки та особового складу, районах зосередження та вогневих позиціях підрозділів артилерії окупантів.

Унаслідок цього окупанти поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ на Харківщині зазнали втрат.

«Знищено один із польових складів з боєприпасами, живу силу противника, а також військову техніку. Втрати уточнюються», – йдеться в повідомленні.

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