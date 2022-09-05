У Львові знову шукали вибухівку в ТЦ

Невідомий надіслав поліції повідомлення про замінування мережі торгових центрів, однак інформація не підтвердилася. Про це пише Суспільне.

Так, у понеділок, 5 вересня, близько 10:00 год. правоохоронці отримали смс-повідомлення про замінування. На місця одразу виїхали фахівці.

«У повідомленні було вказано, що замінували точку опори, фактично фундамент, у одному із торговельних центрів. Перевіряємо всі торгові центри», – зазначили в Нацполіції.

Повідомлення про замінування виявилося фейковим. Станом на 14:30 год. поліцейські вибухівки не знайшли.