Отримав вирок третій учасник різанини на День студента у центрі Львова

Галицький районний суд виніс вирок 27-річному Миколі Павуку, який разом з двома однолітками скоїв різанину у центрі Львова на День студента у 2015 році. Ця справа була резонансною, адже побої та ножові поранення отримали кілька студентів, а один з них загинув. Саме Микола Павук наніс 19-річному хлопцю удари ножем, які стали смертельними, пише Zaxid.net.

Микола Павук входив до групи злочинців, які у ніч на День студента, 18 листопада 2015 року, вчинили два напади у центрі Львова.

У березні 2018 року галицький районний суд Львова засудив Назарія Яблонського та Володимира Гука – двох з трьох нападників, що причетні до різанини на День студента у центрі Львова у 2015 році.

Як відомо, перша сутичка сталася близько 01:20 на проспекті Свободи біля Львівської опери. Троє нетверезих друзів Микола Павук, Назарій Яблонський та Володимир Гук вчинили напад на трьох студентів. Нападники побили юнаків, а Микола Павук завдав їм кілька ножових поранень.

Пізніше, близько 2:00, Павук, Яблонський та Гук напали ще на чотирьох студентів на просп. Свободи. Серед них був 19-річний студент «Львівської політехніки» Роман Подайко, якому Микола Павук завдав кілька ножових поранень, від яких юнак загинув.

Під час судового засідання Микола Павук визнав свою провину в умисному вбивстві і заявив про каяття. Суддя Юрій Ванівський визнав обтяжуючою обставиною у цій справі те, що злочин був скоєний у нетверезому стані.

Суд визнав Миколу Павука винним і призначив йому 12,5 років тюрми. Оскільки з липня 2016 року він перебував у СІЗО, цей термін йому зарахували як відбутий в ув’язненні. Окрім того, за так званим законом Савченко, відбуті 6 років у СІЗО Павуку зарахували за формулою «день за два». Таким чином вийшло, що він майже відбув своє покарання і за кілька місяців може вийти на волю.

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