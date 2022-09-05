Окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину

Вночі російські військові обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровшині. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у понеділок, 5 вересня, під обстрілами окупантів опинився Нікопольський район. Атакували росіяни з важкої артилерії. У Нікополі пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Також постраждали 9 будівель міста, зокрема гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.

Окрім того, обірвало лінії електропередач. За попередніми даними, жертв серед людей немає.