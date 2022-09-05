Банкам дозволили продавати більше валюти населенню

Нацбанк змінив валютні обмеження та з 6 вересня дозволив банкам продавати населенню більше валюти, повідомляє НБУ.

Вже із вівторка, 6 вересня, набере чинності низка змін, що стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку.

Так, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

«За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України», – йдеться в повідомленні.

Як відомо Нацбанк із 6 серпня дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізичних осіб-волонтерів із гривневих карток за кордоном для купівлі товарів військового призначення.

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