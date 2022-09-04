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З одеських портів вийшли ще 12 суден з зерном

Анастасія Диняк

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З портів Одеської області  «зерновим коридором» вийшли ще дванадцять суден з українським зерном. Про це повідомляє Міністерство оборони Туреччини у Твіттері.

Так, судна з українським зерном вийшли з портів Одещини зранку в неділю, 4 вересня.

«Відвантаження зерна в українських портах триває під контролем Спільного координаційного центру в Стамбулі. Станом на ранок з українських портів вийшли ще 12 суден, завантажених зерном», – йдеться у повідомленні.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

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