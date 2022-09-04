Росіяни не отримують виплати за участь у війні, – британська розвідка

Російські окупанти не отримують жодних обіцяних виплат, тому їхній моральний стан та дисципліна помітно погіршуються. Про це повідомляє Міноборони Британії.

Так, за даними британської розвідки, найбільшою проблемою для російських військових, орім бойової втоми та чисельних втрат, наразі є невиплата зарплатні. Саме тому моральний стан та дисципліна окупантів страждають.

«Ймовірно, це пов’язано з неефективною військовою бюрократією, незвичайним правовим статусом “спеціальної військової операції” та принаймні відвертою корупцією серед командирів», – йдеться у повідомленні.

Також розвідники наголошують, що Росія не забезпечує своїх бійців базовими потребами: формою, зброєю, провізією.