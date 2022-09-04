Путін не готовий покласти край цій війні, – США

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Путін вже міг би закінчити війну в Україні, вивівши свої війська, однак наразі він демонструє неготовність до цього. Про це пише Суспільне.

Так, за словами Кірбі, президент РФ міг би закінчити війну, якби погодився вивести війська з території України та сісти за стіл переговорів з президентом Володимиром Зеленським. Водночас речник наголосив, що рішення щодо переговорів з ворогом повинен приймати лише сам Зеленський.

«Ми повинні поважати його як верховного Головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому. Але Путін міг би завтра закінчити цю війну навіть без переговорів, якби просто вивів війська з України й визнав її суверенітет», – пояснив він.

Окрім того, речник Ради національної безпеки США зазначив, що тези російської пропаганди про «затягування конфлікту» шляхом постачання зброї Заходом – це лише маніпуляції.

«Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивств мирних українців», – йдеться в повідомленні.