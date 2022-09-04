Окупанти використовують застарілу зброю, – Генштаб

Через брак високоточної зброї російські окупанти почали використовувати застарілі аналоги. Частина з них – недієва. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. Станом на неділю, 4 вересня, по території України випустили понад пів тисячі таких ракет, частина з яких не долетіла до цілі.

За даними Генштабу, на озброєнні російської армії знаходиться декілька тисяч подібних ракет, але більшість з них вже непридатні до застосування.