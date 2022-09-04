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На українсько-польському кордоні черга з автівок сягнула 45 км

Анастасія Диняк

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Поблизу пункту пропуску «Ягодин» на українсько-польському кордоні черга з вантажних автомобілів становить понад 45 кілометрів. Затримуються перевірки з польської сторони. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Так, за даними Найєма, черги на експорт до пропускного пункту «Ягодин» перевищили 45 кілометрів, тоді як на в’їзд – з польської сторони – не перевищують 5 кілометрів.

Заступник міністра наголосив, що Україна збільшила кількість прикордонників та митників, однак ситуація стає критичною через недостатню ефективність роботи польських служб.

«Кількість працівників обох служб збільшилась майже у 1,5 рази; середній час проходження одного авто через наші служби зменшився до 10-15 хвилин… Головна причина цих черг усім відома – це низька ефективність роботи польських служб, які проводять фітосанітарний та ветеринарний контроль», – йдеться в повідомленні.

Для прикладу заступник оприлюднив данні пункту пропуску «Дорогуськ». «У докризовий період» за добу польські служби приймали близько 80 вантажівок на добу.

За останні дні показники стали значно нижчими:

  • 28 серпня – 12 транспортних засобів;
  • 29 серпня – 20 транспортних засобів;
  • 30 серпня – 25 транспортних засобів;
  • 31 серпня – 19 транспортних засобів.

Також посадовець зазначив, що водії вимушені жити на узбіччі біля пунктів пропуску, у жахливих умовах, по тижню, і більше, втрачаючи дохід. Перевізники вже погрожують блокуванням траси.

Найєм закликав польську сторону збільшити кількість працівників фітосанітарних та ветеринарних служб, аби уникнути погіршення ситуації.

Нагадаємо, з 1 вересня у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відбулися зміни у пропуску легкових та вантажних автомобілей в обох напрямках.

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